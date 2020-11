Po wyborach w USA: Czas leczyć rany

Joe Biden uzyskał najwięcej głosów indywidualnych w historii wyborów prezydenckich w USA – ponad 74 miliony – i jest na drodze do zapewnienia sobie 306 głosów elektorskich. Donald Trump, na którego głosowało ok. 70 milionów wyborców, jest trzecim od II wojny światowej prezydentem, który nie wygrał drugiej kadencji w Białym Domu. Joe Biden będzie drugim w historii – po Johnie F. Kennedym – katolikiem i najstarszym człowiekiem obejmującym stanowisko prezydenta USA. W tym miesiącu kończy 78 lat.

Jego zwycięstwo ma jeszcze jeden historyczny wymiar – po raz pierwszy na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych zasiądzie kobieta, i to o ciemnym kolorze skóry, który 56-letnia Kamala Harris zawdzięcza matce z Indii oraz ojcu z Jamajki. Jej kandydatura i zwycięstwo stanowią diametralny kontrast do pozbawionego szacunku podejścia Donalda Trumpa do kobiet, imigrantów i mniejszości społecznych. – Wyborcy zagłosowali za nadzieją, jednością, przyzwoitością, nauką i prawdą – powiedziała Harris w sobotę. – Chociaż jestem pierwszą kobietą obejmującą stanowisko wiceprezydenta, nie będę pierwsza, bo każda mała dziewczynka, która nas ogląda, dzisiaj widzi ten kraj jako kraj możliwości – dodała.

Przyjmując demokratyczną nominację w sierpniu, zobowiązał się „odbudować ducha Ameryki". Liczba głosów oddanych na Donalda Trumpa pokazuje, że by wywiązać się z obietnic, Biden będzie musiał znaleźć nić porozumienia z 70 milionami Amerykanów, którzy na niego nie głosowali. Zapowiada, że już zabiera się do pracy. W poniedziałek ma ogłosić skład sztabu do walki z pandemią, a w pierwszym dniu po inauguracji chce podpisać szereg dekretów anulujących postanowienia Donalda Trumpa w polityce krajowej. Mówi też, że jedną z pierwszych rzeczy, które zrobi, będzie list do ONZ oznajmiający, że USA przystąpią ponownie do globalnej inicjatywy walki ze zmianami klimatycznymi.