Joe Biden chce bilionami zasilić najbiedniejszych

Korespondencja z Nowego Jorku

Pierwszy projekt budżetu Joe Bidena opiewa na 6 bilionów dolarów i obejmuje najbardziej ambitne propozycje, w tym inwestycje w infrastrukturę i rynek pracy opiewające na 2,3 biliona dolarów, 1,8 biliona ma iść na pomoc rodzinom, a 1,5 biliona na pracę federalnych agencji. W sumie do 2031 r. projekt zakłada wydatki w wysokości ponad 8 bilionów dolarów, ale też rekordowy deficyt ponad 1,3 biliona. Jak nigdy od czasów II wojny światowej, w ciągu dekady dług krajowy ma rosnąć do 117 proc. PKB w 2031 r., by potem zacząć spadać.