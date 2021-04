Sto dni Joe Bidena. Ton prezydenturze nadała pandemia

Jako kandydat jeszcze w prawyborach obiecał wyborcom, że będzie dążył do „rezultatów, a nie rewolucji", „nie będzie wprowadzał fundamentalnych zmian i będzie pomostem „między dawną a nową generacją demokratycznych liderów". Koronawirus jednak zmienia te założenia.

Joe Biden, jak żaden inny prezydent w historii Ameryki, obejmował urząd obciążony czterema kryzysami: pandemią, w wyniku której zmarło ponad pół miliona Amerykanów, gospodarczym, tym związanym z rasowymi nierównościami, oraz klimatycznym. Zmuszony był do podjęcia dużych, odważnych i ambitnych decyzji.

– Pomoc nadchodzi. Nie przestaniemy pracować dla was – powiedział Biden, ogłaszając w ubiegłym miesiącu American Rescue Plan, w ramach którego Amerykanie otrzymali bezpośrednie wypłaty pieniędzy, przedłużone zasiłki dla bezrobotnych oraz ulgi podatkowe na dzieci.

Stąd Biden musiał odłożyć na bok obietnice o współpracy między partiami i posiłkować się dekretami. Biden podpisał też 42 dekrety wykonawcze, więcej niż którykolwiek prezydent od czasów Harry'ego Trumana. Mimo że obejmując urząd obiecał działać ręka w rękę z republikanami, to jednak ich opozycja zmusiła go do podjęcia takich decyzji m.in. w kwestii rurociągu Keystone XL, pandemii, rozszerzenia Obamacare czy wsparcia DACA – programu dla młodych nieudokumentowanych imigrantów.