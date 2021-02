Sprawa Trumpa i trzy role sędziwego senatora Leahy’ego

To, czy impeachment byłego prezydenta ma podstawy w konstytucji, było przedmiotem debaty i głosowania w pierwszym dniu rozprawy. 56 ze 100 senatorów zagłosowało za tym, że Trump, którego kadencja skończyła się 20 stycznia, może być poddany oskarżeniu, mimo że jest obecnie prywatnym obywatelem. – Jeżeli to nie jest przestępstwo podlegające impeachmentowi, to co nim jest – mówił sen. Jamie Raskin, który przewodniczy oskarżeniu.