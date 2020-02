Donald Trump dzieli Amerykę

49 – tyle dni minęło, od kiedy Izba Reprezentantów wszczęła trzeci w historii proces, który miał doprowadzić do odsunięcia prezydenta od władzy. Ale gdy Donald Trump wchodził we wtorek wieczorem czasu polskiego do tej samej sali Kongresu, w której została podjęta niekorzystna dla niego procedura, w głowie miał raczej inne 49 procent Amerykanów, którzy według najnowszego sondażu Gallupa wyrażają zaufanie do jego rządów. To najwyższy wskaźnik, od kiedy Trump wprowadził się do Białego Domu. I być może sygnał, że strategia grania przede wszystkim na twardy elektorat przynosi dobre rezultaty.

