Chaos u demokratów na starcie kampanii prezydenckiej

Należy jedynie czekać na wiadomość, że to Rosjanie zhakowali prawybory w Iowa albo że wyniki wskazują na wygraną Wołodymyra Zełenskiego – takie żarty pojawiły się w amerykańskich mediach w chwili, gdy stało się jasne, że na całej linii zawiodła aplikacja systemu przekazywania wyników lokalnych głosowań do stanowej centrali Partii Demokratycznej w Iowa. Nawiązują one oczywiście do ingerencji Moskwy w ostatnie wybory prezydenckie oraz do procedury impeachmentu Donalda Trumpa.

