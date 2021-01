Niemiecki ekspert: Za wcześnie na wielki europejski optymizm po wyborze Bidena

Jest podstawa do optymizmu, ale też do pewnych obaw. Dobrą informacją jest to, że administracja Bidena zamierza traktować poważnie swych sojuszników oraz organizacje międzynarodowe. Trump był przekonany, że UE powstała właściwie po to, by osłabić przywództwo USA. Z drugiej strony nowa administracja będzie się borykać z wieloma wyzwaniami gospodarczymi i zależeć jej będzie na ochronie miejsc pracy. Może to oznaczać, że w tych obszarach będzie obowiązywała swoista wersja polityki America First.