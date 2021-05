Twitter zawiesza konto udostępniające wpisy Trumpa

Zawieszone konto - @DJTDesk - według opisu umieszczało tweety "w imieniu" Trumpa, którego konto na Twitterze zostało na stałe zawieszone w związku z obawami o to, że może być wykorzystywane do nawoływania do przemocy, po tym jak zwolennicy prezydenta wtargnęli na Kapitol w dniu, w którym Kongres zatwierdzał wybór Joe Bidena na prezydenta USA.

Rzecznik Twittera poinformował, że konto @DJTDesk naruszało regulamin Twittera udostępniając materiały "związane z zawieszonym kontem" w celu obejścia zakazu korzystania z Twittera.

We wtorek Trump uruchomił stronę "From the Desk of Donald J Trump", na której umieszcza komentarze polityczne - tak jak robił to wcześniej na Twitterze.