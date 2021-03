Kamala Harris ma powstrzymać napływ imigrantów do USA AFP

Prezydent USA Joe Biden wyznaczył wiceprezydent, Kamalę Harris, do kierowania wysiłkami administracji USA, we współpracy z Meksykiem i krajami tzw. Trójkąta Północnego Ameryki Centralnej (Gwatemala, Honduras, Salwador), zmierzającymi do powstrzymania napływu imigrantów z tych państw do USA.