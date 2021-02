Biden rozmawiał z Trudeau. "Kanada najbliższym przyjacielem"

- USA nie mają bliższego przyjaciela niż Kanada - mówił Biden do Trudeau. - Dlatego to do pana wykonałem pierwszy telefon jako prezydent i z panem odbywam pierwsze dwustronne spotkanie - dodał.

Po trwających ok. dwóch godzin rozmowach przywódcy USA i Kanady zadeklarowali, że planują współpracować w walce z pandemią COVID-19, walce ze zmianami klimatycznymi i działaniach mających doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku.

Trudeau podziękował Bidenowi za wspieranie Kanady w staraniach o uwolnienie dwóch obywateli Kanady przetrzymywanych w Chinach (chodzi o Michaela Spavora i Michaela Kovriga).