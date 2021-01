Pożegnanie Melanii Trump: Wznieśmy się ponad to, co nas dzieli

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4

Melania Trump stwierdziła, że pełnienie tej funkcji było "największym zaszczytem w jej życiu", oddała też hołd wszystkim osobom z pierwszej linii walki z pandemią - pielęgniarkom, lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia, i wszystkim, którzy pracują, by ratować życie.

Była - już wkrótce - Pierwsza Dama apelowała, by jej rodacy realizowali swoje cele z pasją i namiętnością, ale by pamiętali, że "przemoc nigdy nie jest odpowiedzią i nigdy nie jest usprawiedliwiona".

Melania Trump zachęcała Amerykanów, aby byli ambasadorami inicjatywy "Be Best" - "Bądź najlepszy", która przyświecała jej przez całą kadencję.

- Proszę każdego Amerykanina, aby skupił się na tym, co nas łączy. Wzniósł się ponad to, co nas dzieli - mówiła. - Niech Bóg Was błogosławi. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki - zakończyła.

Donald Trump już wcześniej ogłosił, że nie weźmie udziału w jutrzejszej inauguracji Joe Bidena, zostając tym samym pierwszym prezydentem od 152 lat, który nie będzie osobiście uczestniczyć w przekazaniu władzy.

Melania Trump poszła w ślady męża - nie zaprosiła swojej następczyni, Jill Biden, do zwyczajowego spaceru po ogrodach Białego Domu.