Szturm na Kapitol. Biden obwinia Trumpa

W środę w Waszyngtonie na wiecu "Save America" zebrali się sympatycy Donalda Trumpa. Prezydent w ponad godzinnym przemówieniu przekonywał ich, że listopadowe wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Później tłum wdarł się na Kapitol. Kongres, który zebrał się by certyfikować zwycięstwo Joe Bidena w wyborach przerwał posiedzenie na kilka godzin.

W czwartek prezydent-elekt Joe Biden ponownie odniósł się do wydarzeń na Kapitolu. Ocenił, że ludzie, którzy wdarli się na Kapitol to "krajowi terroryści". - Nie ważcie się nazywać ich protestującymi. To buntowniczy tłum, powstańcy, krajowi terroryści. To tak proste - powiedział.

- Przez ostatnie cztery lata mieliśmy prezydenta, który we wszystkim, co czynił, wyrażał pogardę dla naszej demokracji, konstytucji, praworządności - mówił Biden.