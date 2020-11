Trump: Oni nie chcą, aby prawda wyszła na jaw

Domaga się ich przeliczenia w kilku stanach, a także wglądu do kart wyborczych.

Po ogłoszeniu, że Joe Biden zdobył 273 głosy elektorskie - na 270 koniecznych do wygrania wyborów prezydenckich, Trump oświadczył:

- Wszyscy wiedzą, dlaczego Joe Biden tak się spieszy, żeby uznać się za zwycięzcę; nie chce, żeby prawda wyszła na jaw. Ale wybory sie jeszcze nie skończyły.

Donald Trump zapowiedział, że od poniedziałku jego sztab zacznie składać pozwy w związku z "fałszerstwami wyborczymi".

Również prawnik Trumpa, Rudy Giuliani, podważa wynik wyborów. Po ogłoszeniu wyników z Pensylwanii, które praktycznie dało Bidenowi zwycięstwo 20 głosami elektorów, mówił o "tajemniczo znikającej przewadze Donalda Trumpa w kilku stanach.

CNN informuje, że Donald Trump nie zamierza - co dotychczas było zwyczajem ustępujących prezydentów - zaprosić swojego rywala do Białego Domu, by tam oficjalnie przekazać mu władzę w USA.