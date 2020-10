Donald Tusk komentuje słowa Donalda Trumpa. "Nie pozwólcie im zdominować życia"

W piątek wieczorem Biały Dom poinformował, że "z ostrożności" i za radą swego lekarza oraz ekspertów ds. medycyny prezydent postanowił, że przez kilka dni będzie wykonywał swe obowiązki z prezydenckiego gabinetu na terenie Walter Reed National Military Medical Center w miejscowości Bethesda w stanie Maryland.

Trump w poniedziałek wrócił do Białego Domu. "Czuję się naprawdę dobrze!" - oświadczył, informując o decyzji o opuszczeniu szpitala.

"Nie bójcie się COVID. Nie pozwólcie, by zdominował wasze życie" - oświadczył na Twitterze prezydent dodając, że pod wodzą jego administracji w USA opracowano "wspaniałe leki" i rozwinięto stan wiedzy. "Czuję się lepiej niż 20 lat temu!" - zapewnił Donald Trump.

Do słów tych na Twitterze odniósł się były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Nie bójcie się COVID. Bójcie się cynicznych, potężnych ludzi rozsiewających kłamstwa na ten temat. Nie pozwólcie im zdominować waszego życia" - napisał.

Don’t be afraid of COVID. Be afraid of cynical powerful people spreading lies about it. Don’t let them dominate your life.