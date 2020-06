Były republikański sekretarz stanu: Trump oddalił się od konstytucji

Powell wyraził też "dumę" z tego, jak wielu byłych generałów, admirałów i dyplomatów zareagowało krytycznie na sposób podejścia Donalda Trumpa do protestów, do jakich doszło w USA po śmierci George'a Floyda - Afroamerykanina, który zmarł w wyniku brutalnego potraktowania go przez policję. Trump chciał skierować wojsko do amerykańskich miast - m.in. do Waszyngtonu - by uspokoić nastroje, przeciwko czemu zaprotestował sekretarz obrony, Mark Esper.

- Sądzę, że to, co obecnie obserwujemy, jest najbardziej masowym ruchem protestu, jaki widziałem w życiu, sądzę, że wskazuje on na to, iż państwo mądrzeje - stwierdził Powell.

Powell zapowiedział też, że zamierza poprzeć w wyborach prezydenckich Joe Bidena (przeciwko Trumpowi głosował też w 2016 roku).

- Jestem bardzo blisko Joe Bidena w sprawach społecznych i politycznych. Pracowałem z nim 35-40 lat, jest kandydatem, na którego zagłosuje - dodał.

Powell zarzucił Trumpowi, że ten nie jest efektywnym prezydentem i że "kłamie cały czas".