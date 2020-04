Donald Trump: Ludzie Berniego Sandersa powinni dołączyć do Republikanów

„Berniego Sandersa nie ma! Dziękuję Elizabeth Warren. Gdyby nie ona, Bernie wygrałby prawie każdy stan w Superwtorek! Skończyło się tak, jak chcieli Demokraci i Krajowy Komitet Partii Demokratycznej (DNC), podobnie jak fiasko szemranej Hillary. Ludzie Berniego powinni iść do Partii Republikańskiej” - napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!