Wirus w notatkach Trumpa: "chiński" zamiast "korona"

- Jak wiecie, moja administracja pracuje każdego dnia, by chronić amerykański naród i amerykańską gospodarkę przed wirusem - dodał nieco później. Na wykonanej przez fotoreportera "The Washington Post" fotografii kartki, której treść odczytywał prezydent widać, że oryginalny, drukowany tekst mówił o ochronie przed "korona wirusem" i został zmieniony - słowo "korona" zostało przekreślone flamastrem i zastąpione przymiotnikiem "chińskim".

"To mogło być powstrzymane tam, skąd przyszło"

Czwartek był kolejnym dniem, w którym Donald Trump mówiąc o koronawirusie podkreślał, w którym kraju rozpoczęła się pandemia.

- To, co się stało - niektórzy mówią, że to siła wyższa. Ja tak nie uważam. Moim zdaniem to coś, co zaskoczyło cały świat. I gdyby ludzie wiedzieli o tym, to mogło być powstrzymane, powstrzymane na miejscu. To mogło być powstrzymane tam, skąd przyszło - w Chinach - gdybyśmy o tym wiedzieli, gdyby oni wiedzieli - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump został też spytany o swój stosunek do informacji o pierwszym od czasu wybuchu epidemii braku nowych zarażeń się w Chinach oraz do doniesień, że Komunistyczna Partia Chin tłumiła pierwsze sygnały o wirusie, co miało przyczynić się do utraty szansy na zapobieżenie pandemii.

- Mogło być znacznie lepiej, gdybyśmy wiedzieli o tym ileś miesięcy wcześniej. To mogło zostać ograniczone do tego jednego regionu Chin, w którym się to zaczęło. Bez wątpienia świat płaci wysoką cenę za to, co oni zrobili i za to, że nie pozwolili im (pierwszym lekarzom i dziennikarzom informującym o wirusie - red.) tego ujawnić. Wszyscy to wiedzą - stwierdził prezydent.

- A co do wiary w to, że wygaszają epidemię - mam nadzieję, że to prawda. Kto wie? Ale mam taką nadzieję, naprawdę - zaznaczył.