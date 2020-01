Trump: Zuckerberg powiedział, że jestem "numerem jeden" na Facebooku

Prezydent USA nie sprecyzował kiedy taka rozmowa miała miejsce. Rzecznik Facebooka poinformował, że ostatni raz Zuckerberg i Trump spotkali się na obiedzie w październiku.

Trump w rozmowie z Limbaugh zwrócił uwagę jak ważne są media społecznościowe w docieraniem przez niego do opinii publicznej z pominięciem klasycznych mediów. Trump zarzuca wielu amerykańskim mediom - m.in. CNN, "New York Timesowi" czy "Washington Post", że nie traktują go uczciwie i są do niego uprzedzone (media te Trump określa często mianem "fake news media" - czyli dosł. media fałszywych informacji).

Prezydent USA przekonywał w wywiadzie, że bez Twittera - na którym jego wpisy śledzi blisko 70 mln osób - "przegrałby". - Nie mógłbym dotrzeć z prawdą (do wyborców) - stwierdził.

AFP zwraca uwagę, że Trump jest numerem jeden na Facebooku jeśli chodzi o kwoty wydane na polityczną reklamę w tym serwisie społecznościowym.

Po październikowym obiedzie, w którym oprócz Trumpa i Zuckerberga uczestniczył też członek zarządu Facebooka, Peter Thiel, senator Partii Demokratycznej, uczestnicząca w organizowanych przez Demokratów prawyborach prezydenckich, apelowała o ujawnienie czego dotyczyła rozmowa domagając się transparentności w relacjach Facebooka z Trumpem.

Oficjalne konto Donalda Trumpa na Facebooku obserwuje ok. 25 mln osób.