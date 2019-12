Trump: Poradzimy sobie ze świątecznym prezentem Korei Płn.

Zdaniem części ekspertów miała być to zapowiedź kolejnego testu pocisku dalekiego zasięgu. Jak poinformowała stacja CNN prezentem będzie przyjęcie nowej polityki wobec Waszyngtonu. Władze w Pjongjangu chcą przyjąć twarde stanowisko w negocjacjach.

Kim Dzong Un dał Stanom Zjednoczonym czas do końca roku na zaproponowanie nowego porozumienia w sprawie arsenału jądrowego i zniesienia nałożonych sankcji.

- Dowiemy się, co to za niespodzianka. Poradzimy sobie z nią skutecznie - powiedział wczoraj Donald Trump. - Zobaczymy, co się stanie - dodał amerykański prezydent.

- Może to będzie miły prezent? Może to piękny wazon, a nie test rakietowy - kontynuował Trump.