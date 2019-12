Sondaż: Połowa Amerykanów chce impeachmentu Trumpa

Trump ma zostać postawiony w stan oskarżenia w związku z jego naciskami na Ukrainę - Biały Dom miał uzależniać wypłacenie Ukrainie pomocy wojskowej od wszczęcia przez prokuraturę w Kijowie śledztwa, przeciwko Joe Bidenowi i jego synowi, Hunterowi.

Joe Biden to były wiceprezydent USA, uczestnik prawyborów prezydenckich w Partii Demokratycznej i ich faworyt. To on prawdopodobnie będzie rywalem Trumpa w wyborach w 2020 roku.

Izba Reprezentantów jeszcze w tym tygodniu ma postawić Trumpa w stan oskarżenia. Proces prezydenta odbędzie się w Senacie, w którym Republikanie mają większość.

Z sondażu Fox News wynika, że według 53 proc. Amerykanów Trump nadużył swojej władzy, 48 proc. jest zdania, że dopuścił się obstrukcji działań Kongresu, a 45 proc. zarzuca mu próbę przekupstwa. 60 proc. respondentów uważa, że jest czymś niewłaściwym, kiedy Trump prosi zagranicznych przywódców o śledztwo przeciwko jego politycznym rywalom.

Jednocześnie - jak wynika z sondażu - z tego, jak Trump sprawuje urząd prezydenta zadowolonych jest 45 proc. respondentów, a niezadowolonych - 53 proc.

Sondaż przeprowadzono między 8 a 11 grudnia na grupie 1000 osób. Margines błędu wynosi 3 punkty procentowe.