Michael Bloomberg chce zostać prezydentem USA

Michael Bloomberg do tej pory nie deklarował publicznie, że zamierza ubiegać się o prezydencką nominację. Jego nazwisko znalazło się jednak wśród kandydatów na liście opublikowanej przez oddział Partii Demokratycznej w stanie Alabama.

Michael Bloomberg ma 77 lat. Majątek uzyskał dzięki założonemu przez siebie przedsiębiorstwu Bloomberg, które zapewnia finansowe narzędzia programowe i aplikacje dla przedsiębiorstw, takie jak platforma analityczna i do obrotu akcjami, usługi danych oraz wiadomości dla firm i organizacji finansowych. Jest też właścicielem kilku gazet, telewizji, radia i agencji prasowej.

W latach 2002-2013 Bloomberg był burmistrzem Nowego Jorku. Do 2001 roku należał do Partii Demokratycznej, w latach 2001-2007 do Partii Republikańskiej. W kolejnych latach działał jako polityk niezależny, a w 2018 roku ponownie wstąpił do Partii Demokratycznej.



Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada 2020 roku. O reelekcję zamierza w nich walczyć prezydent Donald Trump.