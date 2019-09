Burmistrz Nowego Jorku rezygnuje z walki o Biały Dom

Hasłem burmistrza Nowego Jorku było "Ludzie pracy są najważniejsi". De Blasio, , któremu zakazano ubiegania się o trzecią czteroletnią kadencję w Nowym Jorku w 2021 roku, próbował zbudować wizerunek narodowca. Został przysłonięty przez postępowych kandydatów Berniego Sandersa i Elizabeth Warren.

De Blasio już zapowiedział, że będzie wspierał kandydaturę osobę, która wygra nominacje z ramienia Partii Demokratycznej.

Decyzję na Twitterze skomentował Donald Trump. "O nie, naprawdę duży polityczny news, być może największa historia od lat. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, który w sondażach miał solidne zero, ale miał ogromne możliwości do wzrostu, wycofał się z wyścigu prezydenckiego. Nowy Jork jest zdruzgotany, on wraca do domu" - napisał.