Ze Starbucksa do Białego Domu? Amerykanie są przeciw

Rozważający kandydowanie w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny, były dyrektor generalny Starbucksa Howard Schultz, jest postrzegany negatywnie przez zdecydowaną większość wyborców - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Change Research.

Tylko 4 proc. Amerykanów postrzega Schultza pozytywnie, podczas gdy 40 proc. ma negatywny stosunek do jego ewentualnej kandydatury, a 56 proc. nigdy o nim nie słyszało lub nie ma o nim zdania. Najgorzej postrzegają Schultza wyborcy Demokratów - aż 50 proc. z nich ma do niego negatywny stosunek. Wcześniej wielu polityków Demokratów apelowało do Schultza, by nie startował w wyborach, ponieważ odebranie przez niego głosów kandydatowi Demokratów może ułatwić reelekcję Donalda Trumpa.

Negatywny stosunek do Schultza ma też 43 proc. Republikanów i 31 proc. wyborców niezależnych.

Z tego samego sondażu wynika, że gdyby Schultz wystartował w wyborach mógłby odebrać 4 proc. głosów kandydatowi Demokratów i 1 proc. Trumpowi.

Schultz, który podkreśla, że przez całe życie był Demokratą przekonuje, iż chciałby, aby w wyborach "wygrali Amerykanie i Ameryka". - Nie dbam o to, czy jesteś Demokratą, niezależnym, libertarianinem czy Republikaninem. Przyjdźcie do mnie z ideami. A ja będę niezależną osobą, która wcieli te idee w życie - mówił w rozmowie z CBS.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1338 osób, które deklarują głosowanie w wyborach w 2020 roku. Błąd statystyczny wynosi 2,7 pkt. proc.