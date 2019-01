Trump zapowiada spotkanie z Xi Jinpingiem w "najbliższym czasie", by zakończyć wojnę handlową

Największa wojna handlowa w historii gospodarki - jak oceniał chiński rząd - rozgorzała po tym, jak Waszyngton wprowadził karne cła na importowane z Chin towary warte 250 mld dolarów rocznie, na co Pekin odpowiedział taryfami na amerykańskie produkty za 110 mld dolarów rocznie. Od kilku miesięcy obie strony sygnalizują jednak, że są coraz większe szanse na osiągnięcie konsensusu.

"Najważniejsi chińscy negocjatorzy handlowi są na spotkaniu w Stanach Zjednoczonych z naszymi przedstawicielami. Spotkania przebiegają dobrze, z dobrą intencją i werwą po obu stronach" - napisał w czwartek Donald Trump na Twitterze. Dodał, że Chiny "nie chcą zwiększenia ceł i uważają, że zrobią dużo lepiej, jeśli zawrą umowę". "Mają rację" - zauważył.

China’s top trade negotiators are in the U.S. meeting with our representatives. Meetings are going well with good intent and spirit on both sides. China does not want an increase in Tariffs and feels they will do much better if they make a deal. They are correct. I will be......