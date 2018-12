Siedmiolatka po rozmowie z Trumpem jednak dostała prezenty od Mikołaja

7-letnia dziewczyna, która w Wigilię rozmawiała z prezydentem Donaldem Trumpem, pozostawiała mleko i ciasteczka dla Mikołaja, mimo że prezydent USA powiedział jej, że "wśród siedmiolatków to raczej marginalne", by nadal wierzyć w Mikołaja.

Sprawa może nie byłaby taka prosta, gdyby nie to, że mała Collman Lloyd z Lexington w Południowej Karolinie - jak sama powiedział - nigdy wcześniej nie spotkała się ze słowem "marginalne".

Collman zadzwoniła do programu NORAD Tracks Santa w poniedziałek wieczorem, by sprawdzić, w jaki sposób Mikołaj dostarcza zabawki. W wywiadzie dla gazety "Post and Courier" z Charleston powiedziała, że ??naukowiec, który odebrał telefon do NORAD, zapytał ją, czy chciałaby porozmawiać z prezydentem.

Sześć minut później Trump był już na linii. - Nadal wierzysz w Świętego Mikołaja? - Zapytał Trump. Kiedy odpowiedziała: "Tak, proszę pana", prezydent dodał: "Bo wśród siedmiolatków to raczej marginalne".

Collman nie wiedziała, co znaczy "marginalne" i po prostu odpowiedziała: "Tak, proszę pana". Trump zakończył rozmowę, mówiąc: "Po prostu dobrze baw się".

Rozmowa Trumpa z Collman była początkowo opisywana jako z chłopcem o imieniu Coleman. Reporterzy słyszeli bowiem tylko końcówkę konwersacji, ale rodzina dziewczynki opublikowała później wideo z rozmowy na YouTube.

Collman powiedziała "Post and Courier", że ona, jej 10-letnia siostra i 5-letni braciszek, zostawili ciasteczka z lukrem i mlekiem czekoladowym dla Świętego Mikołaja. W świąteczny poranek sprawdziła, że jedzenie zniknęło, a pod choinką znalazły się prezenty.

Oprócz programu NORAD Tracks Santa i nabożeństw w Wigilię, Trump wziął udział w kolejnej świątecznej tradycji, życząc żołnierzom amerykańskim, stacjonującym w na całym świecie, wesołych świąt Bożego Narodzenia. We wtorek przez wideokonferencję przemawiał do żołnierzy wszystkich pięciu oddziałów wojsk USA.

- Wiem, że to wielkie poświęcenie, że jesteście z dala od swoich rodzin, ale chcę, abyście wiedzieli, że każda amerykańska rodzina jest wam wiecznie wdzięczna, a my trzymamy was blisko w naszych sercach, myślach i modlitwach - powiedział Trump . - Kochamy to, że wykonujecie i kochacie swoją pracę. Jesteście niezamowitymi ludźmi - mówił.

Prezydent, co rzadkie, spędził Święta Bożego Narodzenia w Waszyngtonie, z powodu impasu związanego z brakiem akceptacji Kongresu w sprawie budżetu. Trump zazwyczaj świętuje Boże Narodzenie w swojej posiadłości na Florydzie.