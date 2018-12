Niespodziewana wizyta Donalda Trumpa w bazie wojsk USA w Iraku

Prezydent USA Donald Trump Trump i pierwsza dama Melania spotkali się w środę z amerykańskim personelem wojskowym w bazie lotniczej Al Asad w Iraku. Zapowiedział, że nie ma zamiaru wycofywać amerykańskiej armii z tego kraju.

"Prezydent Trump i Pierwsza Dama udali się do Iraku późno w noc Bożego Narodzenia, aby odwiedzić nasze oddziały i dowódców wojskowych, aby podziękować im za ich służbę i poświęcenie oraz życzyć im Wesołych Świąt" - poinformowała oficjalnie rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) 26 grudnia 2018

Poniżej dalsza część artykułu

Potwierdzenie wizyty Trumpa w Iraku nastąpiło po kilku godzinach spekulacji po tym, gdy samolot Air Force One został zauważony przez spotterów nad Europą. Spekulacje trwały 17 godzin, ponieważ przez tyle czasu aktywny zwykle na Twitterze Trump nie opublikował żadnego wpisu. Przewidywano głównie, że prezydent leci albo do Afganistanu, albo do Iraku.

Is Trump on a surprise visit to Afghanistan? Turkey? Flight trackers show that one of two planes used for Air Force One (92-9000/VC-25) using what appears to be a fake HEXCODE of AE47C4, departed Andrews Air Force base at midnight. Transponders changed or disabled near Romania. pic.twitter.com/JtVzEPUoLv — WikiLeaks (@wikileaks) 26 grudnia 2018

To pierwsza wizyta Trumpa w strefie działań wojennych, odkąd został prezydentem. Cytowany przez agencję AP przywódca stwierdził, że "w ogóle nie ma planów" wycofywania amerykańskich wojsk z Iraku. Wyjaśnił, że chce sprowadzić do domu żołnierzy z Syrii, a Irak nadal może być wykorzystywany jako baza do ataków na bojowników Państwa Islamskiego, o ile będzie to potrzebne.

.@Reuters photos: President Trump meets with political and military leaders during an unannounced visit to Al Asad Air Base in Iraq, December 26, 2018. pic.twitter.com/J5s8bqFern — Andrew Peng (@TheAPJournalist) 26 grudnia 2018

Trumpowi w podróży towarzyszy m.in doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. W drodze powrotnej do Waszyngtonu Trump ma odwiedzić także oddziały amerykańskie w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech.