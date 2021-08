Czarnek: Słowa Tuska typowe dla lewicowej dyktatury i ateizmu

Donald Tusk wyraził przekonanie, że miejsca publiczne, „czy to jest Sejm, czy to jest szkoła”, powinny być wolne od symboliki religijnej. - Nie dlatego, że mam jakąś skłonność do demonstrowania antyklerykalizmu, to ostatnia rzecz, jaka by mi do głowy przyszła, ale dlatego, że - jestem o tym przekonany - szansą dla polskiego Kościoła - i to, czego pragną ludzie wierzący - jest autentyzm, autentyczne uczucie, wiara, wierność przykazaniom, moralność - to przestrzeń, gdzie obecny jest krzyż, a nie szkoły, urzędy czy parlament - przekonywał były szef Rady Europejskiej.

- Nie będę oceniać katolicyzmu pana Donalda Tuska, ponieważ nie jest to moje zadanie, lecz jego osobista sprawa. Natomiast wypowiedź lidera PO na temat krzyży w przestrzeni publicznej, w tym w urzędach oraz szkołach, jest skandaliczna i sprzeczna z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - skomentował Przemysław Czarnek w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.