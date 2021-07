Kaczyński: Neomarksistowscy inżynierowie dusz ludzkich chcą nam narzucić świat na opak

„Wiele znaków wskazuje na to, że nie żyjemy tylko w czasie próby, ale że jesteśmy jej coraz bardziej intensywnie poddawani” - rozpoczął swoje przesłanie prezes PiS. „Z jednej strony pandemia koronawirusa - miejmy nadzieję, że odchodząca powoli do przeszłości, choć tego nie możemy być pewni - z drugiej nasilająca się ofensywa na wszystkich możliwych frontach, przeciwko wierze i polskości” - tłumaczył, później skupiając się już wyłącznie na tym drugim aspekcie. „Bezpardonowo, nieraz w sposób barbarzyński, atakowane jest to, co dla nas święte i najdroższe - to, co nas duchowo konstytuuje jako jednostki oraz stanowi filary naszej cywilizacji, naszej chrześcijańskiej i polskiej tożsamości” - ocenił.

Według wicepremiera „neomarksistowscy inżynierowie dusz ludzkich chcą umeblować nasz polski dom na swoją modłę i wyzuć nas z tego wszystkiego, co miłujemy”. „Ten nowy świat, który chcą nam narzucić, jest światem na opak, światem antywartości, światem łatwego życia bez odpowiedzialności. Nie ma w nim miejsca dla Pana Boga. Nie ma w nim miejsca na polskość. Nie ma w nim miejsca na nic, co związane jest z tradycją, co tworzy świat tradycyjnych wartości. Nie ma w nim też miejsca na Polskę, nie ma w nim miejsca na silną Rzeczypospolitą, bo w tej ich wizji mamy się stać finalnie zbiorowością ludzi niezakorzenionych w przeszłości, pozbawionych narodowej tożsamości, wyjałowionych duchowo. Mówiąc najprościej - mamy przestać być wspólnotą” - przekonywał odbiorców mediów o. Tadeusza Rydzyka.

Zdaniem Kaczyńskiego „budowniczowie nowego świata myślą, że są już blisko zwycięstwa”. „Wydaje im się, że czują już, widząc np. opustoszałe kościoły w Europie zachodniej, jego smak. Ale oni są w błędzie” - napisał. „My to wiemy, i my to dziś odczuwamy wyjątkowo mocno, bo mamy wokół siebie morze głów. Bo widzimy tysiąc pątników przybyłych do jasnogórskiej hetmanki w ramach 30. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Bo czujemy żar wiary i patriotyzmu bijący z ich serc, z państwa serc. I patrząc na państwa, nabieramy tej szczególnej pewności, że jesteśmy poddawani próbom po to, żeby im sprostać, żeby zdać egzamin z naszej wiary i patriotyzmu, żeby dać świadectwo, żeby pozostać wspólnotą” - czytamy w liście.