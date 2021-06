Terlecki zapowiada głosowanie wniosku o jego odwołanie

Posiedzenie ma być krótkie, bo tego samego dnia klub PiS zaplanował swoje posiedzenie wyjazdowe.

Terlecki przekazał również, że wniosek o jego odwołanie, który złożyła opozycja po wpisie wicemarszałka na temat Swiatłany Cichanouskiej, będzie głosowany na kolejnym posiedzeniu, w dniach 23-24 czerwca.

Pytany, czy zamierza się podać do dymisji po mocno krytykowanym wpisie, Terlecki stwierdził, że napisał do Cichanouskiej list i nie widzi powodu do ustąpienia ze stanowiska.

- Tak chamskiej opozycji jaką mamy, to trudno szukać gdziekolwiek w Europie, więc niech popatrzą do lustra i sami sobie odpowiedzą. Nie mam sobie nic do zarzucenia - powiedział polityk PiS.