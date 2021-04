Radosław Fogiel: My krytyków nie ignorujemy

- My krytyków nie ignorujemy - przekonywał w sobotę Radosław Fogiel, jeden z gości „Śniadania w Trójce”. - Wielokrotnie przyjmowaliśmy za dobrą monetę uwagi czy to ze strony medyków, czy ze strony przedstawicieli rozmaitych branż, również ze strony opozycji - mówił.

- Tylko rozróżnijmy - jeżeli rzeczywiście rozmawiamy na poziomie merytorycznym o faktach, to możemy rozmawiać. Ale jeżeli mamy do czynienia z wrzutkami - bo trudno to inaczej określić - jednodniowymi, zupełnie nieprzemyślanymi, tylko po to, żeby wszczynać raban, jakie to mamy genialne pomysły, to wtedy to nie ma sensu - zastrzegł zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.

Fogiel wskazał dwa przykłady, które - jego zdaniem - świadczą o tym, że jego zarzuty względem opozycji nie sa „gołosłowne”. - Jedno to krytyka i wieszanie psów na samej idei budowania szpitali tymczasowych przez Platformę Obywatelską. Dzisiaj widzimy, jak niezbędne one były. I również PO, ale też PSL i postulat wyrażony najlepiej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, który 15 stycznia mówił, by uruchomić wszystkie dawki szczepionek, nie gromadzić ich na drugą dawkę, bo system dostaw jest niezagrożony. 18 stycznia firma Pfizer wstrzymała dostawy szczepionek do Polski. Gdybyśmy słuchali takich rad, nie gromadzili szczepionek, to zostalibyśmy bez nich - przekonywał.

Polityk PiS zaapelował do opozycji o „mniej populistycznych haseł, które życie weryfikuje w przeciągu trzech dni”. Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski, który również uczestniczył w programie, mówił natomiast, że „nie ma czasu na zabawy opozycji”.

- Działanie opozycji polega na ciągłej, niekonstruktywnej krytyce, która ma dodawać niepotrzebne emocje oraz zbijać punkty polityczne. Cały świat stanął na głowie, mamy sytuację bezprecedensową. To jest nowa sytuacja, która wymaga ekstremalnych środków - powiedział Ozdoba.