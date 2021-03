PiS zgłosi swojego kandydata na RPO

We wtorek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poinformował, że do 19 marca będzie można zgłaszać kandydatów lub kandydatki na to stanowisko. Politycy PiS zapowiedzili we wtorek, że wystawia swojego kandydata. Kto nim będzie? Poprzedni - wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk - został odrzucony przez Senat.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, PiS przymierza się do wystawienia posła Bartłomieja Wróblewskiego, jednego ze współautorów wniosku do TK ws. aborcji. Temat omawiany był dziś w ramach spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. Wróblewski już kilka miesięcy temu pojawiał się na sejmowych spekulacjach, jeśli chodzi o tę funkcję. Do wystawienia kandydata szykuje się też opozycja. Jak już pisała "Rzeczpospolita", najpewniej będzie to osoba, która w strategii opozycji będzie mogła zdobyć poparcie części posłów Zjednoczonej Prawicy. "