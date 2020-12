Sondaż: Kto zostanie liderem Zjednoczonej Prawicy po Kaczyńskim?

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl pytani o to, kto mógłby zastąpić Kaczyńskiego w roli lidera Zjednoczonej Prawicy najczęściej (pomijając nie mających zdania w tej kwestii) odpowiadali, że "nie ma takiego polityka" - taką odpowiedź wybrało 23,4 proc. respondentów.

15,2 proc. ankietowanych wskazało w roli potencjalnego następcy prezesa PiS Mateusza Morawieckiego, obecnego premiera.

6,4 proc. wskazań uzyskał Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski.

Po 5,3 proc. respondentów uważa, że Kaczyńskiego w roli lidera Zjednoczonej Prawicy mógłby zastąpić prezydent Andrzej Duda lub Jarosław Gowin, lider Porozumienia.

4,3 proc. wybrało odpowiedź "Inny polityk".

4,1 proc. uważa, że prezesa PiS mógłby zastąpić Joachim Brudziński.

3 proc. widzi potencjalnego następcę Kaczyńskiego w byłej premier, Beacie Szydło.

Zdania w tej kwestii nie ma 33 proc. respondentów.

- Mateusza Morawieckiego jako następcę lidera Zjednoczonej Prawicy częściej widzą mężczyźni (18%) niż kobiety (13%). Obecnego premiera za następcę Jarosława Kaczyńskiego uważa 18% respondentów w wieku od 35 do 49 lat i co piąta osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej niż pozostali respondenci na Mateusza Morawieckiego wskazywały osoby o dochodach poniżej 1000 zł (21%) oraz z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (18%) - komentuje wyniki badania Klara Goss, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8.12-9.12.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.