Sondaż: Czy Zjednoczona Prawica wygra kolejne wybory parlamentarne?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Zjednoczona Prawica wygra kolejne wybory parlamentarne (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu odbędą się one w 2023 roku).

O wygranej Zjednoczonej Prawicy i zdobyciu przez nią ponownie większości bezwzględnej przekonanych jest 10,3 proc. respondentów.

18,1 proc. ankietowanych uważa, że Zjednoczona Prawica wygra - ale nie zdobędzie większości bezwzględnej.

50,3 proc. ankietowanych uważa, że Zjednoczona Prawica nie wygra kolejnych wyborów.

21,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Ponowne zwycięstwo koalicji przewiduje co czwarta kobieta i co trzeci mężczyzna. Zdanie, że Zjednoczona Prawica ponownie wygra wybory parlamentarne wyraża jedna na trzy osoby między 25 a 34 rokiem życia i częściej niż co trzecia osoba o dochodach od 1001 do 2000 zł. Ponownej wygranej koalicji spodziewa się 32% mieszkańców wsi - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.