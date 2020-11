Ardanowski: Proszę, by zdrowy rozsądek wrócił do kierownictwa PiS

O tym, że w kuluarach Sejmu cały czas wracają pogłoski, iż prędzej czy później PiS może mieć poważne kłopoty, bo z klubu w końcu odejdzie grupa posłów skupiona wokół byłego szefa resortu rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, „Rzeczpospolita” informowała już w poniedziałek. Sytuację miało uspokoić zamrożenie „piątki dla zwierząt", która po senackich poprawkach nie trafi ponownie do Sejmu. PiS zapowiada jednak, że w ciągu kilkunastu dni do Sejmu trafi nowa wersja ustawy. O tym wspominał niedawno m.in. wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Nie ma jednak żadnej pewności, czy rzeczywiście tak się stanie, biorąc pod uwagę obecną, bardzo delikatną sytuację z sejmową większością.

Według informacji Interii koło poselskie PiS może opuścić nawet sześć osób. - Skład (nowego) koła jest otwarty, ale ja na pewno odchodzę z PiS. Ziarno zostało rzucone, kiełkuje - powiedział portalowi jeden z zawieszonych przez Jarosława Kaczyńskiego polityków PiS. - Ludzie są świadomi, że po złamaniu dyscypliny, nawet po wycofaniu zawieszenia, dalsza reelekcja z list PiS będzie trudna - dodał.

W rozmowie z Radiem Maryja Ardanowski wezwał do ratowania jedności „Zjednoczonej Prawicy”. - Nie mam żadnej alternatywy: jeżeli nie będzie rozmów z PiS, to ja do tego koła przystąpię. Ja nie jestem jakimś liderem. To nie jest tak, że Ardanowski tworzy koło. Rozmawiamy ze sobą, jest wystarczająca ilość zdeterminowanych posłów i takie koło powstanie - tłumaczył.