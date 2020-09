Wicerzecznik PiS o następcy Ziobry: Giełda nazwisk ruszyła

Fogiel uważa, że Zjednoczona Prawica powinna przetrwać, ponieważ "jest wartością dla Polski". - Razem możemy zrobić wiele dobrego, co udowadnialiśmy na przestrzeni pięciu lat - powiedział.

- Niestety - nasi partnerzy nabrali niezrozumiałego przekonania, że nie należy liczyć się z tym co kto przynosi do stołu, kto cieszy się jakim poparciem - dodał.

- Sytuacja wygląda w ten sposób: przez ostatnie tygodnie prowadziliśmy negocjacje koalicyjne z naszymi partnerami. Wydawało się, że posuwają się do przodu w dobrym tempie i z dobrym efektem. Po czym zdarzało się tak, że koalicjant wracał do stołu i nagle okazywało się, że trzeba było ponownie otwierać zakończoną już turę negocjacji, bo coś się zmienia - podsumował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w rozmowie z Polsat News.

- Co do tej konkretnej ustawy - nie poszło o nią, ani o ustawę dot. ochrony zwierząt. Problem w koalicji narastał i nasi koalicyjni partnerzy muszą zrozumieć, że koalicja nie polega na tym, że mniejszy partner próbuje dyktować wszystkim pozostałym co mają robić - dodał.

Wicerzecznik PiS przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że ruszyła już giełda nazwisk możliwych następców Zbigniewa Ziobry. - Zarówno Przemysław Czarnek, jak i Małgorzata Wassermann byliby świetnymi ministrami sprawiedliwości - mówił.

Zapytany, na ile możliwa jest zmiana szefa resortu sprawiedliwości, odpowiedział, że "absolutnie poważna".