PiS nie zostawia swoich. Dostają intratne posady

Bernadeta Krynicka to była posłanka PiS, która w ostatnich wyborach nie odnowiła mandatu. Wróciła więc do pracy w łomżyńskim szpitalu. Jednak nie jako pielęgniarka, którą była wcześniej, lecz kierownik działu kontraktowania i nadzoru świadczeń medycznych. I może zostać szefową całej placówki. Jak ujawnił portal 4lomza.pl, złożyła ofertę na dyrektora szpitala i ma spore szanse, bo do konkursu zgłosiły się tylko dwie osoby. – Spełniam wszystkie wymogi, formalne i nieformalne – powiedziała i nie jest jedynym politykiem PiS, który przegrał ostatnie wybory, a jest przekonany o swoich kompetencjach. Trwa prawdziwy szturm na spółki i instytucje rządowe.

Przegranych polityków PiS przybywa też w strukturach rządowych. Przykłady? Były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, któremu nie udał się start do Senatu, od listopada jest wojewodą mazowieckim. Były wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz dostał powołanie na prezesa PFRON. Krzysztof Mazur, który bez powodzenia kandydował z Krakowa w wyborach do Senatu, został z kolei wiceministrem rozwoju. Podobną posadę, tyle że w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dostał Zbigniew Gryglas, który w ubiegłej kadencji zasłynął przejściem z Nowoczesnej do Klubu PiS, a następnie nie odnowił mandatu. – Pracowałem w Ministerstwie Skarbu Państwa przez dziesięć lat. Jestem też absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. To nie jest nominacja polityczna, lecz bardzo merytoryczna – mówi „Rzeczpospolitej” Gryglas.