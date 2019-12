Karczewski: Praca dla idei to nie praca za darmo

- Jest taka nagonka w tej chwili na polityków Prawa i Sprawiedliwości – ubolewał Karczewski, który jednocześnie zapewnił, że on sam jest "absolutnie transparentny". To nawiązanie do ujawnienia przez tvn24.pl informacji, że w latach 2009-2015 Karczewski zarobił ponad 400 tys. złotych w czasie płatnych dyżurów w szpitalu, w którym przebywał na bezpłatnym urlopie.

