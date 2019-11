Patryk Jaki obronił doktorat

Jaki poinformował, że "publikacje naukowe 'The Prison Service in the Context of Jurisdiction of a Legal Protection Authority' oraz 'Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Wybrane zagadnienia' uzupełnił o rozprawę dotyczącą szerokiego spojrzenia na wady, ale i możliwości polskiego systemu penitencjarnego". Jak dodał jest to coś czemu "poświęcił ostatnie lata swojego życia, zarówno jako osoba kierująca tym systemem, jak i przewodniczący polskiej Rady Polityki Penitencjarnej, Zespołu ds. reformy systemu penitencjarnego, oraz skutecznie przeprowadzający pierwszą po 1989 r. ustawę modernizującą tę służbę".

Polityk napisał, że jego praca "opisuje nowe możliwości jakie daje Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa poza tymi, które znamy".

"Pracę obroniłem na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademi Sztuki Wojennej. Kolejny rok będę również pracował ze studentami Uniwersytetu Opolskiego w pracowni polityki bezpieczeństwa oraz Wyższej Szkole Kryminologii" - zapowiedział Jaki.