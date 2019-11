Poseł PO: Chojna-Duch się sprzedała

- Uważam, że to, jak zachowała się w stosunku do swoich przełożonych i to, co powiedziała w komisji śledczej w stosunku do swojego kolegi ministra, to może jakiś wariant porozumienia z PiS. Nagle wpływa oferta zostania członkiem TK - komentował nominację dla Chojny-Duch Borys.

Polityk PO ocenił też, że za "Piotrowicza, Pawłowicz czy Chojnę-Duch w TK" polityczną odpowiedzialność poniesie prezydent Andrzej Duda, który zaprzysięga sędziów TK.

Borys stwierdził też, że Duda poniesie również polityczną odpowiedzialność "za wyznaczenie Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu".

- Macierewicz jest jak w soczewce emanacją PiS-u, w stosunku do którego większość Polaków mówi „nie”. Mówię o trybie zachowania, walki z praworządnością - ocenił Borys.