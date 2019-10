PiS uruchomiło call center. "Wszystkie ręce na pokład"

Szydło apelowała, by nie odkładać słuchawki. Powiedziała również, że "partia robi wszystko", by te wybory wygrać i wierzy, że tak się stanie.

Była premier prosiła wyborców PiS o mobilizację, bo "sondaże wyborów nie wygrywają".

- Ktoś czyta i myśli: no dobrze, przecież oni i tak wygrają, albo wybory są rozstrzygnięte, po co pójść do wyborów? Każdy głos jest ważny - mówiła.

"Wszystkie ręce na pokład. Każdy z nas angażuje się w kampanię wyborczą. Cała biało-czerwona drużyna jest zdecydowana wykorzystać każdą minutę kampanii" - napisała Szydło na Twitterze.

Wszystkie ręce na pokład. Każdy z nas angażuje się w kampanię wyborczą. Cała biało-czerwona drużyna jest zdecydowana wykorzystać każdą minutę kampanii. #JedziemyDalej #DobryCzasPL

Jak informowaliśmy, dziś Beata Szydło rozpoczęła wsparcie kampanii ogólnokrajowej Prawa i Sprawiedliwości na jej ostatnim odcinku.