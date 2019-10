Kaczyński do sympatyków: Nie dajmy się pokonać mniejszości Fotorzepa, Jerzy Dudek

Onet dotarł do listu Jarosława Kaczyńskiego, skierowanego do członków, sympatyków i wyborców PiS. Szef partii rządzącej apeluje w nim o pełną mobilizację i o to, by "nie dać się pokonać mniejszości".