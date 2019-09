Poseł PiS pyta: Po co Kukiz w polityce?

Kukiz poświęcił antysystem dla systemowego PSLu. To wiemy. Już sam ten fakt zmusza do postawienia pytania: po co Kukiz w polityce? Jednak Kukiz idzie dalej- w wywiadzie powiedział, że może zawrzeć koalicję nawet z SLD. Koniunkturalizm aż razi. Tak więc po co Kukiz w polityce?