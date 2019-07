Jaki: Jak się słuchało Schetyny, to miało się wrażenie, że za chwilę zapisze się on do PiS

- Jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, o słynne 67 lat, to przyznajemy: to był błąd, można to było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu - powiedział Schetyna w piątek. Powtórzył też deklarację, że "nic co dane, nie będzie odebrane". - Chcę wyraźnie powiedzieć, że programy socjalne, w tym 500 plus, są potrzebne - mówił.

- Jeżeli Platforma po latach przyznaje, że podniesienie wieku emerytalnego było błędem, a tak naprawdę oszukanie milionów Polaków, bo twierdzili przed wyborami, że tego nie zrobią, to jeżeli po latach stwierdzają że nie powinni oszukiwać Polaków, to jest już jakiś postęp - skomentował w Radiu Maryja Patryk Jaki, europoseł PiS. - Natomiast co do zasady trzeba zadać sobie pytanie - dlaczego Polacy mieliby im jeszcze raz uwierzyć, skoro tyle czasu zajęło im przyznanie się do błędu? To znaczy, że przez tyle lat oni uznawali oszukiwanie Polaków za coś absolutnie normalnego - dodał.

Były wiceminister sprawiedliwości ocenił, że "jak się słuchało Grzegorza Schetyny, to miało się wrażenie, że za chwilę zapisze się on do Prawa i Sprawiedliwości". - Okazuje się, że ze wszystkimi diagnozami Zjednoczonej Prawicy Grzegorz Schetyna nagle się zgadza. Przegrali oni wybory i dzisiaj próbują zmienić swój program. To pokazuje, że jest to obóz III RP, który jest kompletnie bezideowy - mówił Jaki.

- Nagle dzisiaj wychodzi Grzegorz Schetyna i mówi: „my również jesteśmy partią konserwatywną, centrową”. Nie wiadomo, czy śmiać się czy płakać. W mojej ocenie nie jest to w ogóle poważny sposób traktowania ludzi - komentował Forum KO europoseł.