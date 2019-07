Kaczyński: Musimy podtrzymać dobry czas Polski i Polaków

- Nie jest moją rolą wspieranie opozycji. Pozwolę sobie zwrócić do formacji opozycyjnych, by ten problem przemyślały. W interesie kraju, też w ich własnym interesie. My będziemy szli tą drogą. Będziemy prowadzić politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą na wiedzy i wiarygodności - zapowiedział lider PiS.

Kaczyński mówił o znaczeniu wiarygodności dla demokracji. - Bez wiarygodności nie ma demokracji. Jeśli formacje polityczne wprowadzają w błąd, zapowiadają coś czego nie zrobią, nie potrafią zrobić lub nie chcą to wtedy cały mechanizm demokratyczny nie ma nic wspólnego z demokracją naprawdę. PiS jest formacją demokratyczną. I taka jest nasza koalicja. Sądzę, że kiedyś historycy to zauważą. I uznają, że to pozytywny dorobek. Musimy iść tą drogą. Bo innej, dobrej dla naszej ojczyzny nie ma. Musimy budować wiarygodność, zaufanie. Musimy w ten sposób przekonywać społeczeństwo do dobrej zmiany. W ten sposób musimy podtrzymywać dobry czas Polaków i Polski. Czas Polski - podsumował Kaczyński.