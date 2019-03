Posłanka PiS Anna Sobecka chce zakazu nauczania o gender w szkołach

Anna Sobecka z PiS uważa, że można znowelizować prawo oświatowe tak, by w szkołach obowiązywał zakaz szerzenia ideologii gender.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Radiem Maryja powiedziała, że o szkolnej edukacji dzieci powinni decydować rodzice.

Anna Sobecka wyraziła obawy, że niedługo w szkołach uczniowie mogą być tak nauczani, by zawierali małżeństwa homoseksualne. Aby temu zapobiec, powinien być wprowadzony prawny zakaz edukacji o ideologii gender.

- W pierwszym rzędzie miałby dużo do powiedzenia Trybunał Konstytucyjny - powiedziała posłanka. - Powinien on orzec, że to jest niezgodne z konstytucją. To by bardzo ułatwiło dalszy proces legislacyjny w tym zakresie - stwierdziła Sobecka.

Więcej: Onet.pl