Czarnecki: Miller? Cimoszewicz? Politycy znani i przegrani

- Wybór nowego komisarza z Polski może nastąpić w okolicach wyborów parlamentarnych - mówił w #RZECZoPOLITYCE eurodeputowany PiS, Ryszard Czarnecki.

Czarnecki zapytany o to, czy PiS ma już kandydata na nowego komisarza UE, w Komisji, która zostanie powołana po wyborach europejskich, ujawnił, że wybór polskiego komisarza odbędzie się dopiero w okolicach wyborów parlamentarnych.

Poniżej dalsza część artykułu

- Ten wybór jest dość odległy, może nastąpić w okolicach, wyborów parlamentarnych - powiedział.

Eurodeputowany odwoływał się przy tym do sytuacji z 2009 roku, gdy ówczesnego komisarza wybrano dopiero w listopadzie. Dopytywany, czy ta osoba będzie miała związek z PiS-em, odpowiedział twierdząco.

- Myślę, że tak, lista nazwisk jest dość szeroka, ale to Jarosław Kaczyński będzie podejmował tą decyzję za kilka miesięcy - zapowiedział.

Czarnecki był również pytany o to, co będzie głównym tematem kampanii wyborczej do PE. Eurodeputowany odpowiedział, że zawsze wybory europejskie są oceną tego, co się dzieje w kraju i dokonań rządu.

- Tak zawsze było, jest i będzie, że oceniana jest polityka rządu – stwierdził polityk.

Czarnecki odniósł się też do potencjalnych kandydatów na listach wyborczych opozycji, przede wszystkim Koalicji Europejskiej. - Są to nazwiska znane, ale słabe - mówił. - Leszek Miler wynegocjował układ akcesyjny znacznie gorszy, niż wcześniej uzyskały Hiszpania i Portugalia, gdy wchodziły EWG, to właśnie Włodzimierz Cimoszewicz i Miler odpowiadają za to, że dopłaty dla polskich rolników są o połowę mniejsze, niż dla holenderskich, włoskich, czy niemieckich. Są ludzie to ludzie znani i przegrani - komentował.