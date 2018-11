Suski: Gra o wielkie pieniądze, czy Czarneckiemu będą postawione zarzuty

- Leszek Czarnecki to osoba o bardzo barwnej przeszłości współpracy ze służbami PRL, zdobywająca majątek w okolicznościach transformacji ustrojowej, a dzisiaj ten majątek jest zagrożony. I próbuje się bronić, i bronić swoich pieniędzy - powiedział Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, komentując aferę związaną z byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego.

W poniedziałek ponad 11 godzin trwało przesłuchanie Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Noble Bank i Idea Bank. Oczekującym na niego przed prokuraturą w Katowicach dziennikarzom biznesmen powiedział, że przesłuchanie przebiegło "sprawnie", ale nie wolno mu się wypowiadać na temat śledztwa.

Czarnecki był przesłuchiwany w związku z propozycja korupcyjną, którą złożył mu były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. Za zatrudnienie wskazanego prawnika z pensją 40 mln zł zaoferował"przychylność" wobec banków Czarneckiego.

- Tu jest gra o wielkie pieniądze, być może nawet o to, czy panu Czarneckiemu będą postawione zarzuty, i to co robi to jest jakaś obrona - komentował w TVP1 Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Pytany o to, czy afera KNF może mieć wpływ na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, Suski odparł, że "każde zamieszanie w jakimś sensie może mieć odzwierciedlenie w poparciu dla partii".

- Tutaj działania były natychmiastowe i prawidłowe, według najlepszych zachodnich standardów czyli wezwanie, dymisja, powołanie śledztwa i działania służb, które mają to wyjaśnić - dodał.

- Prezes Jarosław Kaczyński nie dopuszcza takich działań podczas rządów PiS, jakie były podczas rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Tuszowane, zamiatane pod dywan, czy kiedy służby specjalne wchodziły do dziennikarzy i zabierały nagrania z kompromitujących rozmów. Prezes Kaczyński mówi, że my mamy rządzić tak, żeby były zachowywane wszelkie standardy, jeżeli jest gdzieś coś, co jest wątpliwe, trzeba rozstawać się z osobami i sprawy wyjaśniać - przekonywał Marek Suski.