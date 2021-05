Życie ekspatów w pandemii. Polska daleko w tyle

Według mieszkających w naszym kraju cudzoziemców łatwo jest u nas znaleźć pracę i nie czują się zagrożeni, że mogą ją utracić. Ale tylko 63 proc. odpowiadających jest zadowolonych z pracy i pozycji, jaką w niej zajmują, podczas gdy średnia w tym rankingu wynosi 68 proc. Ale już trzy czwarte uważa, że w naszym kraju można sobie dobrze wyważyć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. — Większość Polaków, to ludzie bardzo rodzinni, więc ta równowaga jest bardzo solidna – komentował to pytanie Ukrainiec na stałe zamieszkujący w Polsce.

Nasz kraj jest oceniany jako tani do życia, co jednak nie oznacza, że zamieszkujący w Polsce cudzoziemcy żyją w dobrobycie. Aż 28 proc. z nich przyznaje, że nie wystarcza im na pokrycie podstawowych wydatków, podczas gdy średnia dla tego badania, to 23 proc. Ponad połowa z nich (57 proc.) przyznaje, że kwota jaką dysponują w ciągu roku nie przekracza 25 tys. dol. (jest to 30 proc. średniej globalnej), a 32 proc. z nich ma jeszcze mniej pieniędzy i jest to równowartość niespełna 12 tys. dol.