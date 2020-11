Europę czeka fala bankructw

Wzrost liczby bankructw będzie konsekwencją powrotu do „normalnych” trendów na rynku i w gospodarce. „Włochy zostaną najbardziej negatywnie tym dotknięte. Odsetek zagrożonych firm jest tam już rekordowo wysoki i to pomimo zwyżek na giełdzie. To wskazuje, że odsetek kłopotliwych pożyczek w portfelach kredytowych banków może tam wzrosnąć do poziomu z czasów kryzysu zadłużeniowego w strefie euro" - piszą analitycy UBS.

Poniżej dalsza część artykułu