Tarcza będzie łaskawsza dla samozatrudnionych

Drugi projekt ustawy, którego wnioskodawcą jest Schreiber, zawiera m.in. „regulacje dotyczące skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym br. nie był wyższy niż 7 tys. zł”.

Oznacza to, mówiąc w uproszczeniu, że poszerzy się grupa samozatrudnionych, która może skorzystać z prawa do zwolnienia ze składki ZUS w czasie pandemii. Dotychczas takim limitem wykluczającym były właśnie przychody wynoszące powyżej 300 proc. średniej płacy, czyli powyżej 15,6 tys. zł w lutym. Wygląda na to, że ten limit zostanie, ale pojawi się też drugie kryterium – jeśli dochody nie przekroczą 7 tys. zł na miesiąc, to jednoosobowa firm będzie mogła skorzystać ze zwolnienia.

Minister Schreiber dodał, że projekt zawiera także podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł. Chodzi także o zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji, o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Regulacja uwzględnia także przepisy zwiększające ochronę osób zawierających umowy lichwiarskich pożyczek czy kredytów, i szereg rozwiązań administracyjnych ułatwiających obrót rynkowy w obecnym czasie (np. przedłużenie terminów koncesji).